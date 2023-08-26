Просто посыпьте этим лук и будет лежать всю зиму: гениальный метод

Рассказываем один из способов, как правильно хранить лук в доме

Храниться до весны может только вовремя собранный и хорошо просушенный репчатый лук поздних сортов. Если у вас есть огород, вы можете уже весной обеспечить свежий урожай, вырастив на своих грядках озимый лук. Как правильно высаживать озимый лук, мы рассказывали на днях.

А для успешной сохранности лука, собранного осенью или купленного на зиму, нужно создать оптимальную среду. Как сообщает Ukr.Media, секретные компоненты для этого такие — бумажные пакеты, немного разрыхлителя и мука.

Как хранить лук, чтобы не сгнил

Мука и разрыхлитель будет поглощать влагу и предотвращать гниение:

посыпьте на дно пакета разрыхлитель тонким слоем;

уложите лук в пакет;

между головками оставляйте немного места для циркуляции воздуха;

посыпьте слой лука мукой.

Если урожай большой, в одном пакете вы можете уложить несколько слоев. В этом случае просыпайте муку между слоями лука.

Пакет тщательно закройте, чтобы не допустить попадания влаги. А мука и разрыхлитель будут поглощать излишнюю влагу, которая еще может выделиться непосредственно из лука. Эта микросреда поможет предотвратить появление плесени, размножение бактерий и гниение. Также такой способ поможет максимально отдалить срок, когда лук начнет прорастать.

Даже если вы не захотите садить озимый лук на весну, у вас еще есть время получить отличный урожай нескольких огородных культур. Ранее мы писали, что можно посадить во второй половине августа и для каких новых посевов подходит этот период.