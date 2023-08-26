Как избавиться от неприятного запаха из стиральной машины: простой трюк, который работает

Тщательная очистка необходима для борьбы с неприятными запахами.

Заметили неприятный запах белья после того, как вынули его из стиральной машины? Скорее всего источником проблемы является засорившаяся стиралка, которую следует очистить как можно скорее.

Устранить эти неприятные запахи можно очень просто с помощью легкого и безошибочного трюка, пишет портал santeplus. Хороший способ очистки вашей техники — это использовать соду и уксус.

Как устранить неприятные запахи из стиральной машины

В равных частях смешайте четверть стакана пищевой соды и воды, затем вылейте раствор в резервуар для моющего средства стиральной машины. А в отделение для кондиционера для белья добавьте немного уксуса.

Включите обычный цикл стирки при температуре 40 или 60 градусов. В результате стиральная машина не будет иметь неприятных запахов.

Неприятный запах может появляться не только в машинке, а и в целом в ванной комнате или туалете. Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро и эффективно побороть вонь даже без агрессивных химических освежителей. А также мы писали, зачем класть в стиральную машину влажную салфетку при стирке – интересный лайфхак.