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Как удалить пятна со стеклянной дверцы духовки: четыре волшебных трюка

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Следы жира из вашей духовки удалят элементарные продукты
Следы жира из вашей духовки удалят элементарные продукты. Фото Freepik

Грязь можно устранить бабушкиными хитростями

Со временем на стекле духовки могут накапливаться масляные пятна и следы жира. Поэтому, чтобы обеспечить чистоту вашего бытового прибора, желательно мыть внутреннее стекло духовки после каждого приготовления пищи.

Если делать такую регулярную уборку делать не получается — не беда, ведь избавиться даже от сложных пятен на дверце духовки можно подручными средствами, пишет santeplus. "Волшебные" трюки — далее в материале.

Как очистить стекло на дверце духовки

  • Уксус и пищевая сода

Чтобы очистить грязное окно как можно быстрее, начните со смешивания стакана уксуса с половиной стакана пищевой соды до образования пасты. Распределите его по всему стеклу, уделяя особое внимание засохшим пятнам. Оставьте на 30 минут, затем протрите губкой, смоченной в горячей воде. Смойте теплой водой и вытрите лишнюю влагу сухой тканью из микрофибры.

  • Лимон

Выжав лимон, смочите в его соке губку и протрите окно духовки. Затем поместите цедру лимона в жаропрочную емкость, наполненную водой, и запекайте при температуре 100°C в течение 20 минут, чтобы избавиться от неприятных запахов из духовки.

  • Крупная соль

Полстакана крупной соли смешайте с половиной литра горячей воды. Нанесите смесь на стекло с помощью губки и оставьте действовать на 20 минут. Затем протрите стекло мягкой тканью и удалите стойкие пятна.

  • Пищевая сода и соль

Смешайте полстакана пищевой соды с 1 столовой ложкой крупной соли. Добавляйте воду до образования однородной пасты. Нанесите пасту на стекло и оставьте действовать на 1 час. Затем аккуратно протрите влажной губкой, чтобы удалить стойкие пятна.

Ранее "Телеграф" писал, как очистить решетку духовки до блеска. Простая хитрость с обычным пакетом сэкономит время и силы.

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