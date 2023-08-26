Как удалить пятна со стеклянной дверцы духовки: четыре волшебных трюка

Грязь можно устранить бабушкиными хитростями

Со временем на стекле духовки могут накапливаться масляные пятна и следы жира. Поэтому, чтобы обеспечить чистоту вашего бытового прибора, желательно мыть внутреннее стекло духовки после каждого приготовления пищи.

Если делать такую регулярную уборку делать не получается — не беда, ведь избавиться даже от сложных пятен на дверце духовки можно подручными средствами, пишет santeplus. "Волшебные" трюки — далее в материале.

Как очистить стекло на дверце духовки

Уксус и пищевая сода

Чтобы очистить грязное окно как можно быстрее, начните со смешивания стакана уксуса с половиной стакана пищевой соды до образования пасты. Распределите его по всему стеклу, уделяя особое внимание засохшим пятнам. Оставьте на 30 минут, затем протрите губкой, смоченной в горячей воде. Смойте теплой водой и вытрите лишнюю влагу сухой тканью из микрофибры.

Лимон

Выжав лимон, смочите в его соке губку и протрите окно духовки. Затем поместите цедру лимона в жаропрочную емкость, наполненную водой, и запекайте при температуре 100°C в течение 20 минут, чтобы избавиться от неприятных запахов из духовки.

Крупная соль

Полстакана крупной соли смешайте с половиной литра горячей воды. Нанесите смесь на стекло с помощью губки и оставьте действовать на 20 минут. Затем протрите стекло мягкой тканью и удалите стойкие пятна.

Пищевая сода и соль

Смешайте полстакана пищевой соды с 1 столовой ложкой крупной соли. Добавляйте воду до образования однородной пасты. Нанесите пасту на стекло и оставьте действовать на 1 час. Затем аккуратно протрите влажной губкой, чтобы удалить стойкие пятна.

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