Не только для продуктов: пищевой пленке нашли интересное применение

Лайфхаки с пищевой пленкой, которые значительно облегчают быт

На первый взгляд, простая пищевая пленка, которая есть буквально на каждой кухне, имеет не так уж и много функций. Но на самом деле с ее помощью можно предотвратить проливание напитков, избавиться от мелких мошек, сварить яйцо пашот и не только.

Как можно применять пищевую пленку

Для фруктов

Если фрукты не до конца созрели, с помощью пленки для них можно сделать подобие тепличных условий.

Сложите плоды в посудину и накройте пищевой пленкой. В емкости скопится этилен — газ, который выделяют фрукты и который помогает им дозреть. Через день-два плоды уже можно будет употреблять в пищу. Для ускорения процесса под пленку можно положить банан или яблоко.

А еще с помощью пленки можно продлить жизнь зрелым бананам, которые обычно портятся буквально за пару дней. Оберните их ножки несколькими слоями пищевой пленки и фрукты пролежать свежими еще несколько дней.

Для цветов

Пленка поможет продлить жизнь срезанным цветам. Оберните ножки цветов сначала влажной салфеткой, затем пищевой пленкой и поставьте в воду. Букет простоит дольше обычного.

Для холодильника

Чтобы стеклянные полки в холодильнике оставались чистыми, оберните их пищевой пленкой и периодически меняйте ее.

Для рук

Во время работы на земельном участке без перчаток не обойтись. Но если их нет под рукой, оберните черенок грабель или лопаты несколькими слоями пищевой пленки. Она уменьшит скольжение кожи по поверхности и защитит руки от заноз и водянок.

Для яиц

С помощью пленки можно приготовить идеальное яйцо пашот. Для этого не придется раскручивать воду в кастрюле с водой, чтобы получился водоворот.

Оторвите большой кусок пленки, вылейте в центр сырое яйцо, соберите края так, чтобы получился мешочек, и завяжите их ниткой. Поместите яйцо в кипящую воду и подождите 2−3 минуты, пока белок не станет твердым.

Для вина

Открытую бутылку невозможно закрыть той же пробкой. Чтобы вино не выдыхалось, оберните горлышко пленкой. Так оно достоит до следующего применения.

От брызг

Во время работы погружным блендером или миксером на кухне можно защитить окружающие предметы от брызг. Достаточно обернуть емкость пищевой пленкой, в центре сделать отверстие для прибора. После того можно смело взбивать продукты и не переживать о том, что в кухне будет грязно.

Чтобы ребенок не проливал жидкость из стакана на себя, оберните емкость пищевой пленкой и проденьте через нее трубочку для питья. Напиток не выльется из стакана, даже если ребенок перевернет его.

От мелких мошек

Сделайте ловушку для мелких мошек, которые не дают жизни. Поместите на дно стакана приманку и оберните его пищевой пленкой. Зубочисткой сделайте несколько отверстий в импровизированной "крышке". Насекомые будут попадать внутрь стакана, а обратно выбраться уже не смогут.

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