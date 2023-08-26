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Одно средство раз и навсегда избавит от мошек, мух и муравьев в доме: как его сделать

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Автор
Насекомые в доме не радуют никого
Насекомые в доме не радуют никого. Фото freepik.com

Простой и доступный способ избавиться от насекомых

Всем хочется, чтобы в доме не было непрошеных гостей в виде мошек, муравьев, тараканов и других насекомых. Для борьбы с ними часто приходится использовать агрессивную химию, которая мало того что может быть вредна для здоровья, так еще и стоит недешево.

Избавиться от разны вдов насекомых без применения агрессивной химии поможет одно средство, которое можно за считанные минуты смешать из доступных компонентов. Бутылочка с этим раствором будет эффективна при борьбе с муравьями, мошками, тараканами и мухами.

Как сделать универсальное средство от насекомых в доме

Вам понадобится:

  • спираль от комаров;
  • 100 миллилитров уксуса;
  • 100 миллилитров воды;
  • 1 столовая ложка средства для мытья посуды;
  • звездочки гвоздики.

В бутылочку с распылителем добавьте все жидкие компоненты, а также несколько кусочком спирали от комаров и 5-7 шт. звездочек гвоздики.

Хорошо размешайте компоненты и оставьте средство настаиваться не менее 30 минут.

Полученную отраву нужно распрыскивать в местах скопления нежелательных насекомых. Следите за тем, чтобы средство не попадало на кожу, а также на посуду и поверхности, с которыми могут соприкасаться продукты. В скором времени все нежелательные соседи исчезнут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как легко и просто избавиться от плодовых мошек.

Теги:
#Тараканы #Насекомые #Лайфхак #Мухи #Мошки