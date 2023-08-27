Выпечка всегда будет идеальной: чем заменить пергамент в домашних условиях

Отвечаем на вопрос, можно ли выпекать без пергамента

Были ли у вас ситуации, когда случайно нашли рецепт пирога с яблоками без яиц, срочно хотите его попробовать? Но вот вы идете на кухню и оказывается, что дома отсутствует пергамент для выпекания.

Ситуация не из приятных, но не безвыходная. Вместе с "Главредом" расскажем, что можно положить на противень вместо пергаментной бумаги.

Чем можно заменить пергаментную бумагу

Не только практичный, но еще и выгодный вариант — силиконовый коврик. Он будет удобным еще и потому, что на нем можно раскатывать тесто. Если вам нужно испечь коржи для торта, то вы можете раскатать их на силиконовом коврике до нужной формы и вместе с ним отправлять изделие в духовку.

Тонкая офисная бумага также подойдет, если нет пергаментной бумаги. Но ее нельзя отправлять в духовку сухой – смажьте ее растительным маслом, оно не позволит бумаге сгореть.

Также можете смело использовать чертежную кальку. Она очень тонкая и вощеная, то с задачей справится на отлично.

Рукав для запекания также отлично заменит пергамент. Разрежьте его на пласты, выложите на противень, на него выкладывайте изделия из теста. К рукаву для запекания пища плохо прилипает, а наоборот – после выпекания достаточно хорошо отстает.

Также вы можете спокойно использовать пищевой пергамент. Из такого пергамента сделаны пакеты для выпечки в супермаркете.