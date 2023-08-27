Ложка простого продукта и деруны не почернеют: лайфхак

Хитрый трюк опытных кулинаров

Мы рассказывали, как приготовить вкусные ленивые драники. Теперь делимся трюком, который выведет блюдо на новый уровень. Часто, если мы обжариваем тесто не сразу после приготовления, оно приобретает малоаппетитный темный цвет. Так происходит потому, что картофель взаимодействует с воздухом и окисляется.

Поэтому при приготовлении дерунов главное не медлить и жарить их сразу. Но, как пишут на ProstoWay, есть один способ, который вернет тесту светлый цвет, если это уже произошло.

Во время приготовления нужно поскорее натереть картофель, добавить и перемешать все необходимые ингредиенты. И сразу начинать жарить драники. Прекрасно, если вы можете воспользоваться кухонным комбайном – с его помощью картофель можно измельчить за несколько секунд.

Но, если вы все же не торопились и картофельное тесто успело потемнеть, его можно спасти. Тесто можно осветлить, добавив ложку сметаны или кефира.

Для этой цели подойдёт любой молочный продукт. Можно добавлять даже молоко, но лучше, если оно будет горячим.

Справится с этой задачей и лук. А чтобы драники не темнели в процессе жарки, накрывайте их крышкой. Также мы говорили, чем заменить хлеб в котлетах.