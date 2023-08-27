Как очистить деревянную кухонную мебель от жира: эффективные методы без химии

Эти продукты особенно эффективны при удалении жира с деревянных поверхностей.

Удаление грязи и жирных пятен с деревянных кухонных шкафов – не всегда простая задача, особенно если эти остатки накопились за несколько дней. Чтобы обеспечить уход и защитить этот материал, важно знать правильные методы.

Подвергаясь суровым испытаниям готовки, деревянная мебель может покрыться стойкими следами, которые трудно удалить без подходящих бытовых средств. Однако это необязательно должны быть химикаты, пишет santeplus. Существуют потрясающие натуральные ингредиенты для удаления жирных пятен с дерева.

Как очистить деревянную кухонную мебель

Пищевая сода

Смешайте немного пищевой соды с теплой водой до образования пасты. Распределите его по грязным поверхностям, и используя старую зубную щетку, потрите очищаемую поверхность, чтобы удалить остатки жира. После возьмите мягкую тряпку и вытрите грязь. Вы можете повторять эту операцию столько раз, сколько необходимо.

Уксус

Начните с того, что смочите чистую ткань уксусом и энергично протрите очищаемую поверхность. После возьмите вторую ткань, смоченную водой, и пройдитесь по поверхности, чтобы удалить оставшуюся грязь. Затем возьмите бумажное полотенце, чтобы высушить влажные участки.

Растительное масло

Для начала слегка смочите чистую ткань растительным маслом. Аккуратно потрите загрязненные участки круговыми движениями и оставьте на 5 минут. После протрите чистой тканью, чтобы удалить излишки продукта.

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