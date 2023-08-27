Что нанести на вещь перед стиркой, чтобы пятна пота исчезли навсегда
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Для устранения желтых следов не потребуется больших затрат
В жаркое время года на одежде всегда возникают пятна в области подмышек. Они обычно образуются из-за пота или дезодоранта. Устранение таких загрязнений может быть сложной задачей, но существует простой лайфхак, который поможет восстановить чистоту вашей одежды.
Для удаления следов пота с одежды перед стиркой примените небольшой хитрый прием. О нем пишет издание The Sun. Нам пригодится жидкий стиральный порошок, моющее средство и старая зубная щетка.
Как убрать пятна пота с одежды
- Перед началом процесса чистки, выверните вещь наизнанку.
- Равномерно распределите холодную воду на место с пятнами.
- Аккуратно нанесите жидкий стиральный порошок на пятна.
- Тщательно вотрите моющее средство в ткань с помощью старой зубной щетки.
- После обработки всех участков, на которых присутствуют следы пота или дезодоранта, оставьте вещь на 15-20 минут.
- Поместите предмет в стиральную машину и проведите стирку в обычном режиме вместе с другой одеждой.
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