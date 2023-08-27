Для чего на самом деле нужно отверстие в ручке пылесоса: все используют его не так

Такая особенность конструкции играет важную роль

В классических моделях пылесосов в ручке или трубе обязательно есть отверстие, которое открывается и закрывается. Этот элемент настолько привычен, что многие даже не задумываются о том, для чего он необходим и правильно ли он используется. Так же, как и не задумывают о том, для чего рукоятка шампура сделана в форме петельки.

Большинство используют отверстие в трубе или шланге пылесоса того, чтобы контролировать мощность потока воздуха. Но на самом деле изобретатели отвели ей немного другую функцию, пишет Sante Plus.

Для чего отверстие в трубе пылесоса

Когда отверстие на шланге или трубе пылесоса открыто, насадка не так плотно присасывается к ковру или другой поверхности. Стоит закрыть отверстие и насадка очень сильно присасывается к поверхности.

На самом деле это отверстие предназначено для минимизации риска перегрева пылесоса и его возгорания. В процессе уборки пылесосом можно случайно затянуть пакет, штору, любой другой предмет. Тогда труба забивается, внутри нее создается вакуум, а двигатель сильно перегревается.

Отверстие в вакуумной ручке пылесоса

Чтобы двигатель не сгорел и нужно отверстие. Если посторонний предмет попал в пылесос, быстро откройте задвижку. После этого давление снизится и внутрення часть прибора охладится. Только после того можно выключить пылесос, открутить шланг и достать застрявший предмет.

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