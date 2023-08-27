Цвет не полиняет: шесть правил стирки темной одежды

Джинсы могут выцвести, если использовать горячую воду и кондиционер для белья

Стирка темных вещей требует соблюдения правил, иначе цвет ткани может утратить яркость и насыщенность. Небольшие хитрости помогут избежать выцветания при стирке джинсов и не только.

Стоит знать о шести правилах перед тем, как помещать вещи темных оттенков в стиральную машину. Об этом пишет Express.

Во-первых, темные джинсы следует стирать наизнанку. Так вода и порошок будут минимально воздействовать на волокна ткани, что обезопасит от выцветания.

Во-вторых, используйте холодную воду. Горячая и теплая температура здесь вам не помощник. Холодная вода с меньшей вероятностью повлияет на окрас темных вещей.

В-третьих, выбирайте щадящий режим. Деликатная стирка – идеальное решение, если стираете джинсы. Так вы предотвратите излишнее трение вещей в процессе.

Кроме того, пользуйтесь мягким моющим средством. Агрессивные стиральные порошки, содержащие отбеливатель или другие сильные химикаты, уберите подальше. Лучше выбирать мягкие средства, предназначенные для очистки темной или цветной одежды.

Также откажитесь от кондиционера для белья. Он придает одежде приятный запах, однако оставляет на тканях следы, которые могут повлиять, в частности, на цвет темных джинсов.

Наконец, не перегружайте стиральную машину вещами. А темные и цветные джинсы и вовсе лучше стирать отдельно.

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