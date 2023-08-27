Спасение для любой хозяйки:средство из аптечки удалит самую страшную грязь на плите

Этот лайфхак поможет отмыть самое грязное место на кухне

Одни из самых грязных мест в доме обычно находятся на кухне. Особого внимания при уборке в этой комнате требует плита. Кроме пыли, крошек, следов от еды, приходится долго и тщательно бороться с налипшим жиром.

Значительно облегчить процесс мытья плиты можно с помощью правильных средств для уборки. При этом совсем не обязательно покупать химические вещества. Достаточно использовать туалетную бумагу, либо же иметь под рукой нашатырный спирт.

Как отмыть плиту от жира

Способ очистки плиты с помощью нашатырного спирта один из самых простых. Но работать с этим средством нужно в перчатках, респираторе и при открытых окнах.

Достаточно смочить ватный диск или кусочек ваты в это средстве из аптечки и протереть налипшие на плите пятна жира. Решетку также нужно обработать нашатырным спиртом, упаковать в пластиковый пакет и оставить на ночь.

По прошествии времени, нужно смыть нагар и остатки нашатырного спирта с решетки. Лучше всего делать это под проточной водой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как без применения химии очистить кухонную мебель от жира.