Понадобится капля и минута времени: как проверить качество молока

Вы не будете сомневаться в качестве покупного молока

Без молока во многих рецептах — никуда. Часто он является ингредиентом пышных оладий или любимой выпечки. Поэтому важно, чтобы молоко было качественным и безопасным.

Много людей предпочитают покупать домашнее молоко на рынке, однако это не залог натуральности продукта. К счастью, его можно легко проверить на месте всего за 1 минуту и мы вместе с Food Oboz расскажем, как.

Как проверить качество молока на рынке

Для первого способа вам понадобится только капля молока. Просто попросите продавца капнуть молоко на ноготь и обратите внимание на результат. Если молоко качественное и натуральное, оно будет держать форму благодаря большому содержанию жиров и белков. Напиток сразу стекает с ногтя? Перед вами разбавленный продукт с мелом.

Как проверить молоко дома

Если вы уже приобрели молоко, то его легко можно проверить в домашних условиях. Для этого налейте в небольшой стакан напиток и добавьте несколько капель йода. Если продукт сразу приобрел голубой оттенок, то это свидетельствует о наличии в его составе крахмала. Если же молоко желтого цвета — оно качественное и натуральное.

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