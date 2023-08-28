Просто, быстро и с одним ингредиентом: трюк, как очистить кран от известковых пятен, чтобы он выглядел как новый

Очистить краны можно экологически чистыми бытовыми средствами

Будь то уборка ванной комнаты или кухни, удаление остатков известкового налета – непростая задача. Только для этой задачи необязательно использовать бытовое изделие, наполненное химическими соединениями.

Всего один нетоксичный ингредиент может помочь вам в регулярном уходе за кранами которые имеют тенденцию покрываться белесыми отложениями, пишет портал santeplus. Этот простой метод отлично справляется с устранением следов известкового налета. Он особенно эффективен для кухонной мойки и удаляет въевшиеся и стойкие пятна.

Как очистить известковые пятна на кране

Чтобы удалить известковый налет с экранов, все, что вам нужно, — это бутылка уксуса, распылитель, старая тряпка и губка.

Начните с распыления на ткань уксуса. Положите ее на отложения, а затем оставьте на час. Этот экологический продукт для дома представляет собой мощный абразив, который избавит от этих следов, не повредив раковину или кран.

По истечении этого времени снимите ткань и аккуратно протрите все губкой. Если пятна стойкие, потрите их грубой частью губки тщательнее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой экологически чистый лайфхак молниеносно справится с накипью в чайнике. А также мы сообщали, как отбелить швы плитки в ванной комнате.