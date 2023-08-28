Просто положите это в мыльницу: экономный лайфхак опытных хозяек

Рассказываем, как сделать, чтобы мыло в мыльнице не раскисало

Если ваше мыло намокает и становится склизким, это приносит не только неприятные ощущения при использовании, но и дополнительные затраты. Ведь мыло, размокшее и мягкое, расходуется гораздо стремительнее, чем нормальный твердый брусок. Жидкое мыло можно хотя бы использовать, чтобы заменить стиральный порошок, если он закончился. А когда обычное мыло раскисает — это просто смытые в канализацию деньги.

Как сэкономить на расходе мыльного средства, советует портал ukr.media. Для этого нужен обычный предмет, который есть в каждой кухне.

Как сделать, чтобы мыло не раскисало — хитрый лайфхак

Лучше всего держать мыло в ванной или над кухонной раковиной в подвесных мыльницах с отверстиями, через которые стекает вода. Но что делать, если такого аксессуара у вас нет или вы просто не хотите пробивать дырки в стенах?

Чтобы мыло не мокло в мыльнице со сплошным дном, положите туда кухонную губку для мытья посуды. Если она не подходит по размеру или по форме, обрежьте края острыми ножницами. И уже на нее кладите брусочек. Вся влага, оставшаяся на мыле после использования, будет впитываться в мочалку.

Таким образом решаются сразу три проблемы:

мыло не размокает;

мыльница выглядит эстетично;

расход средства сокращается до минимума.

Губкой, которая впитала мыльную воду, можно протирать раковину и смеситель. Перед тем, как положить ее обратно, мочалку нужно хорошо отжать.

Еще один способ, который может вам подойти для банного мыла — кладите его в полотняный мешочек и подвешивайте. Тогда, принимая душ в следующий раз, вы возьмете в руки сухой кусочек, а не "желе", половина которого сразу уходит в слив.

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