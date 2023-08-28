Не спешите выбрасывать: интересные идеи, как использовать просроченную косметику

Старым теням и шампуню найдено полезное применение

Независимо от фирмы производителя косметические средства имеют срок годности и могут вызвать проблемы, если использовать их после его истечения. Но это не значит, что содержимое косметички нужно сразу же нести в мусорное ведро. Некоторые продукты еще могут послужить вам.

Вот несколько умных лайфхаков, которые помогут повторно использовать просроченную косметику. Идеями делится Thechannel46.

Как использовать просроченную косметику

Тени для век разумно через год после открытия упаковки сменить на новые. Старые тени измельчите, добавьте к ним прозрачный лак для ногтей и хорошо перемешайте. Таким образом получится особенный цвет лака, который можно использовать для оригинального дизайна.

Тушь для ресниц. Срок годности туши обычно истекает через 3-6 месяцев, но выбрасывать ее не обязательно. Очищенную щеточку можно использовать, чтобы укротить непослушные брови.

С помощью щеточки можно сделать и скраб для губ. Советуют несколько капель натурального масла капнуть на щеточку для туши и аккуратно потереть губы. После процедуры кожа губ будет гладкой и упругой.

Кроме того, просроченная тушь поможет брюнеткам на время замаскировать пару седых волосин.

Тоник. Из-за содержания спирта жидкие очищающие средства могут быть полезны для мытья зеркал, стекол, плитки, экрана мобильного и др.

Жидкие тоники с истекшим сроком годности также можно использовать для чистки кожаных изделий, включая обувь и сумки. Только убедитесь, что вы используете средство без функции отбеливания.

Бальзам для губ. Для просроченного бальзама можно найти множество применений. Он поможет защитить от волдырей, а также может использоваться для смягчения кутикулы. Кроме того, с помощью бальзама для губ легко починить застрявшую молнию и сохранить блеск обуви.

Карандаш для глаз и губ. Карандаш для глаз с истекшим сроком годности можно безопасно использовать повторно с помощью простого трюка. Подержите стержень над огнем, пока он не станет горячим, но не растает. Затем подождите, пока она остынет, и пользуйтесь как обычно. После подогрева карандаш будет работать как жидкая подводка для глаз, придавая фантастическую четкость. А прогревание поможет убить накопившиеся бактерии и делает карандаш безопасным для повторного использования.

Кроме того, карандаши для глаз и губ с истекшим сроком годности отлично подходят для использования в качестве карандашей для рисования.

Шампуни и кондиционеры для волос. Шампунь с истекшим сроком годности может повредить волосы и кожу головы, но он идеально подходит для других целей. Он мягче моющего средства, его можно использовать для стирки деликатной одежды, например кружевного нижнего белья, изделий из шерсти и кашемира.

Кондиционер легко может заменить крем для бритья. Он не будет пениться, но смягчит волосы и сделает бритье более гладким.

Кроме того, кондиционеры и бальзамы для волос хорошо зарекомендовали себя как средства для уборки ванной. Достаточно нанести немного средства на мягкую тряпку и обработать все смесители и прочую сантехнику, подверженную ржавчине. Средство создаст защитный барьер на предметах, и коррозия не доберется до них.

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