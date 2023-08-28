Зачем натирать мыло и прятать его в бачок: хитрость многих хозяек

Простая хитрость для ослепительной белизны унитаза

У опытных хозяек имеются свои личные методы, которые помогают им поддерживать унитаз в состоянии чистоты. Многие полагаются исключительно на готовые химические средства и редко обращаются за советами к народным уловкам. Однако исторически сложилось так, что приемы, передаваемые из поколения в поколение на протяжении десятилетий, оказываются значительно более эффективными и экономными.

Данный совет поможет вам поддерживать унитаз в чистоте без лишних усилий. Для повторения этой хитрости понадобится всего лишь небольшой набор ингредиентов, которые, вероятно, уже есть у вас дома. Об этом пишет cpykami.

Как поддерживать чистоту унитаза

Измельчите на терке один обыкновенный кусок мыла. Смешайте с двумя столовыми ложками соды и одной столовой ложкой соли. Сформируйте маленькие шарики и поместите их в разрезанную маску для лица. Затем завяжите маску и подвесьте ее в бачке унитаза. Теперь при каждом смыве унитаз будет автоматически очищаться и источать приятный аромат.

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