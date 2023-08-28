Избавит от жира и сырости: умные лайфхаки с мелом

Мел можно успешно использовать для домашних дел

Мел, который обычно используется для рисования на асфальте или в школе на самом деле можно широко использовать в быту. Благодаря этому средству можно избавиться от лишней влаги, убрать жирные пятна, избавиться от муравьев и не только.

"Телеграф" собрал необычные методы применения мела в бытовых целях.

Выведение пятен

Мел помогает справиться с жирными пятнами на одежде. Загрязнение необходимо тщательно натереть мелом, подождать 10-15 минут, затем постирать вещь, как обычно. Этот способ эффективен и для обуви. Но в этом случае мел на пятне нужно оставить на всю ночь, а затем аккуратно пройтись по этому месту специальной щеткой.

Средство от муравьев

Муравьи терпеть не могут мел. Чтобы прекратить их набеги, нужно провести жирную линию мелом или покрошить его у предполагаемых входов в дом. Насекомые не пересекут это препятствие.

Очистка раковины

Необходимо растолочь мел, смешать его с водой до кашицеобразного состояния, нанести плотным слоем на умывальник, оставить на полчаса. Затем смыть водой. Раковина будет сиять чистотой.

Уход за серебром

Мел хорошо впитывает влагу. Если небольшое количество мела хранить рядом с изделиями из серебра, он сохранит из от потускнения.

Устранение влаги и затхлого запаха

В закрытом шкафу из-за сырости появляется затхлый запах. Кусочки мела на полках поглотят лишнюю влагу и о неприятном запахе можно будет забыть. Так же полезно раскладывать мел по кухонным шкафчикам, где хранится крупа.

Ремонт замка

Если ключ в замке поворачивается тяжело, поможет мел. Достаточно обильно натереть ключ мелом и вставить в замочную скважину. Мел впитает всю грязь, и замок снова будет работать легко и исправно.

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