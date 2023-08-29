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Вы больше не будете задавать этот вопрос бариста: чем отличается кофе латте и капучино

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Теперь вы будете знать, чем отличаются эти два напитка
Теперь вы будете знать, чем отличаются эти два напитка. Фото shuba.life

Оказывается, все просто

Многие из нас очень любят ароматный и бодрящий кофе. Среди многообразия горячих кофейных напитков именно у латте и капучино больше всего поклонников. Любят их за мягкость вкуса и аромат.

Некоторые из нас не задумываются о разнице, которая существует между самыми популярными кофейными напитками. В чем разница между кофе латте и капучино, рассказывает "УНИАН".

В чем разница между капучино и лате

И тот и другой напиток делают на основе 60 мл эспрессо, а вот дальше начинаются отличие. Главное различие таится в соотношении кофе к молоку: капучино должно содержать 120 мл молока, в составе латте его больше — 180 мл.

Вторая разница между напитками в пене. По стандарту, латте подается с воздушной и пышной, а в капучино она потоньше и даже может быть с красивым рисунком.

Что крепче — латте или капучино

Если утром вам нужно именно взбодриться, а не посмаковать кофе, то лучше выбрать капучино. Он содержит больше кофеина из-за меньшего объема порции. К тому же капучино легко превратить в доппио — приготовив его с двойной порцией эспрессо. С латте этот прием не пройдет, поскольку нарушится вкусовой баланс.

Попробуйте кофе с цикорием по рецепту "Телеграфа". Так вы сделаете ваше утро еще бодрее.