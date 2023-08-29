Нагар исчезнет за 7 минут, если подогреть в сковороде один ингредиент

Все, что вам понадобится, это мыло и терка

Многие часто сталкиваются с трудностью уборки, когда на поверхностях сковородок образовывается толстый слой нагара. Тем не менее существуют простые способы решения этой проблемы. Для этого не потребуются дорогостоящие средства. Используя одну хитрость, вы не только вернете посуде чистый вид, но и сможете сэкономить семейный бюджет.

Применив лишь два средства, вы сможете легко справиться с этим вызовом, пишет ukr.media. Потребуются обычное хозяйственное мыло и металлическая терка.

Как почистить сковороду от налета

Для удаления налета следует нанести около трех столовых ложек стружки от мыла на поверхность посуды и равномерно распределить ее по поверхности. После этого следует влить немного воды в емкость, а затем нагреть смесь и, используя жесткую сторону губки, очистить стенки сковородки от нагара. Обычно после таких простых действий нагар начнет исчезать сам по себе всего за семь-десять минут.

Ранее "Телеграф" писал, как подготовить новую сковороду к использованию. Одну процедуру необходимо совершить сразу после покупки кухонной утвари.