Ваша мебель будет сиять: как избавиться от царапин и ухаживать за древесиной

Три простых способа ухода за мебелью с помощью подручных средств

Старая мебель может принести разочарование владельцам не только запахом затхлости внутри, с которым можно достаточно легко справиться, но и своим внешним видом. Царапины и потеря блеска может сделать из роскошного гарнитура хлам.

Однако проблему можно попытаться исправить. Портал Diyncrafts дает сразу несколько советов, как можно привести в порядок мебель из древесины и чего не нужно делать при уходе за ней.

Убрать царапины с деревянной мебели

Чтобы мебель выглядела ухоженной и ликвидировать следы от предыдущих передряг, можно воспользоваться разрезанными пополам орехами. Рекомендуют грецкий, однако отмечают, что подойдет также пекан или миндаль. Надо потереть место царапины орехом, потом пальцами, чтобы масло ореха проникло в древесину. Далее – нужно отшлифовать место тканью.

Для блеска мебели и приятного аромата

Оливковое масло и лимон – простые ингредиенты из любого супермаркета. Они могут добавить блеска вашей мебели. Следует смешать оливковое масло и лимонный сок в пропорции 2 к 1 и протереть смесью деревянные поверхности мебели. Блеск и аромат готовы.

Специальные продукты для чистки мебели – не всегда хороший выбор

В средствах для мебели иногда можно встретить силикон. Эта составляющая может оставить налет на древесине и со временем ухудшить ее вид. Вода и тряпка справятся лучше.

Ранее "Телеграф" рассказывал об очень оригинальном способе китайских хозяек придать мебели блеск. Для этого используют кислое молоко.