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Просто засыпьте это в унитаз: заблестит без отбеливателя, как новый

Автор
Юлия Тараненко Юлия Тараненко
Дата публикации
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Этот трюк позволяет чистить унитаз без хлора Новость обновлена 29 августа 2023, 13:53
Этот трюк позволяет чистить унитаз без хлора. Фото Freepik

Вдыхать запах отбеливателя очень вредно

Даже если эта работа вам неприятна, уборка туалета является обязательной домашней задачей. Чтобы избавиться от бактерий, необходимо его регулярно чистить и дезинфицировать. А отмыть унитаз до блеска не так и трудно, как может показаться.

Как советует портал santeplus, для этого нет смысла использовать отбеливатель. Все, что вам нужно сделать, это использовать ежедневный продукт, который будет эффективным и сделает ваш туалет безупречным. К тому же, этот способ позволит сэкономить на покупке дорогих специальных средств.

Как очистить унитаз от мочевого камня — простой способ

Туалеты являются рассадником бактерий, поэтому их необходимо регулярно чистить. Чтобы ваш унитаз всегда был чистым и ухоженным, воспользуйтесь этим простым и эффективным приемом:

  • насыпьте 2-3 столовых ложки стирального порошка в унитаз;
  • оставьте средство на ночь;
  • на следующий день потрите унитаз щеткой.

Затем смойте туалет и ваш туалет будет чистым. Этот способ удаляет стойкие отложения мочи.

Для большей эффективности распылите уксус на чашу и все элементы унитаза, включая сиденье и крышку, оставьте на несколько минут, затем смойте. Белый уксус удаляет следы известкового налета и дезинфицирует унитаз. Этот трюк очищает, избавляет от налета и ароматизирует ваш туалет.

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#Уборка #Унитазы #Туалет #Лайфхак