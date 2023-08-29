Просто засыпьте это в унитаз: заблестит без отбеливателя, как новый

Вдыхать запах отбеливателя очень вредно

Даже если эта работа вам неприятна, уборка туалета является обязательной домашней задачей. Чтобы избавиться от бактерий, необходимо его регулярно чистить и дезинфицировать. А отмыть унитаз до блеска не так и трудно, как может показаться.

Как советует портал santeplus, для этого нет смысла использовать отбеливатель. Все, что вам нужно сделать, это использовать ежедневный продукт, который будет эффективным и сделает ваш туалет безупречным. К тому же, этот способ позволит сэкономить на покупке дорогих специальных средств.

Как очистить унитаз от мочевого камня — простой способ

Туалеты являются рассадником бактерий, поэтому их необходимо регулярно чистить. Чтобы ваш унитаз всегда был чистым и ухоженным, воспользуйтесь этим простым и эффективным приемом:

насыпьте 2-3 столовых ложки стирального порошка в унитаз;

оставьте средство на ночь;

на следующий день потрите унитаз щеткой.

Затем смойте туалет и ваш туалет будет чистым. Этот способ удаляет стойкие отложения мочи.

Для большей эффективности распылите уксус на чашу и все элементы унитаза, включая сиденье и крышку, оставьте на несколько минут, затем смойте. Белый уксус удаляет следы известкового налета и дезинфицирует унитаз. Этот трюк очищает, избавляет от налета и ароматизирует ваш туалет.

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