Зачем на дне винной бутылки углубление: оно сделано не просто так

Такую же впадину можно заметить на бутылке пива

Тем, кто хоть раз держал в руках бутылку вина, известно, что на дне присутствует углубление. Оно обязательно присутствует на бутылках с шампанским и есть на пивных бутылках. Назначение впадины для многих неочевидно. На самом же деле она выполняет сразу несколько функций.

Углубление в бутылке называется пунт. Как пишет Drik.co.ua, ранее пунт образовывался из-за особенностей производства стекла. В то же время благодаря ему бутылка была устойчивой и прочной. Поэтому с переходом на промышленное производство углубление в дни бутылки сохранилось.

Без пунта на дне винная бутылка имеет все шансы лопнуть даже при слабом ударе. Особенно актуальна эта проблема для шампанского. Углубление на дне значительно увеличивает прочность бутылки за счет добавления дополнительных ребер жесткости и снятия части нагрузки с ровной поверхности стекла.

Кроме того, в канавке на дне бутылки собирается винный осадок и благодаря этому имеет меньше шансов попасть в бокал.

Есть версии, что углубление в бутылке улучшает вкус вина во время хранения, позволят быстрее охладить вино и делает разлив удобнее. Но эксперты относят это к вымыслам.

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