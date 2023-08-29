С матраса исчезнут любые пятна: смешайте лишь три подручных средства

Не спешите обращаться в химчистку, есть шанс спасти матрас без посторонней помощи

На матрас часто возникают пятна, будь то шоколад, кофе или косметика. Справиться с чисткой помогут подручные средства, которые стопроцентно найдутся в вашем доме.

Чтобы убрать стойкое пятно с матраса, приготовьте своими руками мощный раствор. О действенном лайфхаке пишет Express.

Так, очистить матрас от любых загрязнений можно без стиральной машины в домашних условиях. Химчистка не понадобится, если вы воспользуетесь самодельным средством с тремя ключевыми ингредиентами – водой, моющим для посуды и перекисью водорода.

Секретом выведения пятен с матрасов поделилась популярная в сети блогерша Ванеса Амаро, домработница, которая называет себя "королевой уборки". Специалистка предлагает сделать чистящий раствор, для него вам нужны зубная щетка, распылитель, две чашки воды, пять капель средства для мытья посуды и одна чашка перекиси водорода. Последний компонент, к слову, деликатно и эффективно удаляет пятна и пыль. Моющее для посуды должно быть бесцветным, чтобы не закрасить матрас.

Кроме того, в самодельное средство вы можете добавить пять капель вашего любимого эфирного масла. Однако помните, что некоторые из них вредны для домашних питомцев (эвкалипт, цитрусовые и мята).

Смешайте ингредиенты и с помощью распылителя нанесите на пятно, которое загрязняет ваш матрас. Почистите участок зубной щеткой. Возьмите белое полотенце и промокните пятно. Повторяйте процедуру, пока след не исчезнет.

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