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Вам даже варить не придется: простой способ определения качества макарон

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Ешьте только качественную еду!
Ешьте только качественную еду!. Фото shuba.life

Вы сможете сделать это за секунду

Блюда из макарон часто присутствуют на нашем столе. Из них можно приготовить невероятное количество блюд — от макарон по-флотски до необычных теплых салатов.

Чтобы изделия не превратились в жижу или сплошной комок даже в случае переваривания, лучше всего брать качественные макароны из твердых сортов пшеницы. Если сомневаетесь в том, из какого сырья изготовили покупные макароны, "РБК-Украина" рассказывает об очень простом тесте. Он в секунду сможет определить, хорошие ли спагетти, рожки или ракушки.

Как определить качество макарон

Не хотите разочаровать домашних невкусными макаронами? Тогда не спешите отправлять спагетти в кастрюлю с кипящей водой.

Просто согните одни из макаронин. Если она сразу сломается, то продукт явно изготовлен из мягких сортов пшеницы.

Однако если мучное изделие прочное, можете быть уверены в его качестве. Именно из таких макарон получится вкусный гарнир, с идеальной консистенцией и пользой для организма.

Таким способом можно проверить и другие виды макарон, кроме очень мелких. Если макароны легко раскрошить, этот продукт не самого лучшего качества.

Проверили качество макарон? Отварите их, добавьте сыр — и у вас получится невероятно вкусное блюдо по рецепту "Телеграфа".

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