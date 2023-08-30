Вам даже варить не придется: простой способ определения качества макарон

Вы сможете сделать это за секунду

Блюда из макарон часто присутствуют на нашем столе. Из них можно приготовить невероятное количество блюд — от макарон по-флотски до необычных теплых салатов.

Чтобы изделия не превратились в жижу или сплошной комок даже в случае переваривания, лучше всего брать качественные макароны из твердых сортов пшеницы. Если сомневаетесь в том, из какого сырья изготовили покупные макароны, "РБК-Украина" рассказывает об очень простом тесте. Он в секунду сможет определить, хорошие ли спагетти, рожки или ракушки.

Как определить качество макарон

Не хотите разочаровать домашних невкусными макаронами? Тогда не спешите отправлять спагетти в кастрюлю с кипящей водой.

Просто согните одни из макаронин. Если она сразу сломается, то продукт явно изготовлен из мягких сортов пшеницы.

Однако если мучное изделие прочное, можете быть уверены в его качестве. Именно из таких макарон получится вкусный гарнир, с идеальной консистенцией и пользой для организма.

Таким способом можно проверить и другие виды макарон, кроме очень мелких. Если макароны легко раскрошить, этот продукт не самого лучшего качества.

Проверили качество макарон? Отварите их, добавьте сыр — и у вас получится невероятно вкусное блюдо по рецепту "Телеграфа".