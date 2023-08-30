Чем помыть окна, чтобы блестели до самой весны: грязь не прилипнет

Даже к окнам на невысоких этажах не будет прилипать пыль

Мытье окон — на самое удобное и радостное занятие. Но без этого не обойтись. За теплое время года на поверхности стекол наверняка скопилось много грязи и пыли и до наступления холодов важно успеть безупречно вымыть окна.

Чтобы окна блестели, на них не было разводов и пыль еще долго не прилипала к их поверхности, нужно соблюдать правила мытья и применить небольшую хитрость.

Прежде всего нужно вооружиться чистой тряпкой, шваброй и ведром с водой. Вместо швабры можно использовать специальную щетку для мытья окон. Если окна сильно грязные после дождей, можно добавить в воду немного мыла. Полученным раствором нужно пройтись по окнам и протереть чистой и сухой тряпкой.

Затем нужно протереть стекла тряпкой с использованием специальных средств для мытья окон, либо чайной заварки. После этого стекла нужно вытереть бумажными полотенцами.

И уже на третьем этапе нужно применить средство, которое будет отталкивать все загрязнения с поверхности стекла. Для этого необходимо смешать 100 миллилитров глицерина, 3 капли нашатырного спирта, 40 миллилитров воды.

В полученном составе нужно смочить чистую салфетку и натереть чистые окна.

Чудо-раствор на основе глицерина образует на стекле защитную пленку и поэтом пыль и грязь не будут оседать на окнах.

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