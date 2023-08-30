Пауки исчезнут навсегда: с помощью каких запахов отпугнуть насекомых от дома без использования химикатов

Справиться с паукообразными можно с помощью абсолютно натуральных методов

Летом дома атакуют вездесущие мухи, но ближе к осени обостряется проблема с другими насекомыми – пауками. Избавиться от нежелательных гостей легко и просто, химикаты применять не придется.

Чтобы отпугнуть пауков от жилища, воспользуйтесь особыми натуральными запахами. О действенных лайфхаках пишет Express.

Эфирные масла

Как и многие жуки, пауки ненавидят резкие ароматические запахи. Так что стоит добавить 10 капель эфирного масла в воду в пульверизаторе и использовать по дому. Не пропустите углы комнат, шкафы и другую тяжелую мебель, трещины в стенах и пространство под окнами.

Подойдут и неразбавленные эфирные масла. Просто распределите несколько капель во все углы дома. Наиболее эффективны для отпугивания пауков масло чайного дерева, лаванды, эвкалипта, перечной мяты и цитронеллы.

Цитрусовые

Вы сможете легко приготовить средство от пауков, выжав половинку лимона и смешав ее с водой. Налейте эту жидкость в пульверизатор и распылите. Как оказалось, пауки ненавидят цитрусовые.

Альтернативный способ — высушить кожуру цитрусовых на солнце и. Рассыпайте этот порошок в комнатах раз в неделю, пауки из дома исчезнут. Самые оптимальные варианты: кожура грейпфрута, апельсина, лимона или лайма или их смесь.

Специи и травы

Травы, специи и кулинарные порошки, такие как соль, пищевая сода, куркума или сушеная мята, также отлично справляются с пауками. Вам нужно посыпать ингредиент непосредственно в местах, где прячутся насекомые.

Молотой гвоздикой и черным перцем попробуйте посыпать щели, углы и потайные места в доме. Добавим, что специи довольно сильные, поэтому надевайте маску и защитные очки, когда будете осуществлять манипуляцию.

Уксус

Жидкость, которая найдется в вашем доме, отлично справляется с насекомыми, включая пауков. Приготовьте раствор из одной части уксуса и одной части воды, затем распылите.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что определенные запахи действуют и против комаров в доме. Вы сможете обойтись без магазинных репеллентов.