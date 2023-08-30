Сорняки на участке исчезнут за день: из чего сделать мощный спрей
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Справиться с нежелательной растительностью в саду или на огороде можно без химикатов
Борьба с сорняками – основная задача дачников хоть в начале, хоть в конце сезона. Для удаления ненужных растений в вашем саду или на огороде необязательно использовать химикаты из магазина.
С сорняками на дачном участке справится мощный самодельный спрей, приготовить который легко из подручных средств. Об этом рассказывает Express.
Так, опытные дачники рекомендуют убирать сорняки с земельных "квадратов" с помощью домашнего раствора, приготовленного из столового уксуса, соли и жидкости для мытья посуды. Такое самодельное средство способно удалить нежелательную растительность всего лишь за один день.
Необходимо смешать небольшое количество ингредиентов (уксуса, соли и моющего для посуды) и залить смесь в распылитель. Обрабатывайте спреем сорняки на дачном участке. Важно не наносить средство на растения, которые вам нужны. Обильно распылите раствор на дорожки во дворе и подъездные пути, где также часто возникают сорняки.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как бороться с распространенным сорняком на дачном участке – плющом, который растет быстро и массово, нанося вред другим культурам. Это растение – головная боль для дачников.