Как избавиться от запаха пота на одежде: пять советов, о которых вы не знали

Чтобы убрать запах пота, сыпать "тонну" стирального порошка не обязательно, даже запрещено

Бывает трудно вывести запах пота с одежды. Он появляется летом из-за жары или после интенсивной тренировки и буквально въедается в ткань.

На портале Nike дали несколько советов, как вывести запах пота с одежды. Если их соблюдать, то вещи дольше прослужат.

Просушите мокрую одежу перед стиркой

Если потную майку хранить в корзине для белья или засунуть в шкаф, то она может не успеть высохнуть. Из-за этого запах пота сильнее впитается в ткань, так как бактерии пота активно размножаются во влажной среде. Чтобы этого избежать, сначала высушите потную одежду, чтобы уменьшить рост бактерий и вероятность проникновения запахов.

Замочите одежду в специальном растворе

Перед стиркой замочите одежду в растворе уксуса с содой, чтобы убрать неприятный запах. Уксус — это природный дезодорант, а пищевая сода обладает щелочными свойствами, которые помогают дезинфицировать одежду.

Наберите в таз холодной воды, добавьте чашку белого уксуса и чашку пищевой соды. Замочите одежду в растворе на 30 минут, после чего постирайте в машинке. Если же времени на замачивание нет, то добавьте уксус в той же пропорции вместе со стиральным порошком в стиральную машинку.

Будьте осторожны со стиральным порошком

Во время стирки важно не переборщить со стиральным порошком — принцип "чем больше, тем лучше" тут не работает. Дело в том, что стиральные порошки и усилители могут оставлять на одежде следы, которые задерживают запахи. Лучше использовать эти средства только в рекомендованных пропорциях.

Не используйте кондиционер для белья

Кондиционеры для белья, как и порошки, могут оставлять налет, который со временем может еще больше задерживать бактерии и нежелательные запахи. Хотя кондиционеры для белья могут помочь некоторым вещам стать мягкими и пахнуть свежестью, лучше избегать их использования при стирке потной одежды.

Выверните одежду наизнанку

Бактерии пота скапливаются в основном внутри одежды, ведь именно эта часть и прилегает к телу. Чтобы эффективно избавиться от запаха, нужно вывернуть одежду наизнанку.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как избавиться от запаха пота в обуви. Чаще всего амбре появляется в обуви, которую редко чистят, носят не по сезону, если она выполнена из некачественных материалов.