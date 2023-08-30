Исчезнут даже самые стойкие пятна: как отбелить одежду без отбеливателя

Три натуральных решения, о которых вам следует знать

За белым бельем часто сложно ухаживать, ведь на такой одежде пятна появляются намного быстрее, да и выводятся тоже с немалым трудом. Чтобы удалить стойкие пятна и отбелить белье, некоторые перед стиркой в ​​машине используют отбеливатель. Однако обойтись можно и без агрессивной химии.

Чтобы вернуть блеск белой одежде без использования отбеливателя и других химикатов, есть 3 надежных совета, пишет портал santeplus. Ваши вещи будут как новые без опасности для здоровья и окружающей среды.

Как отбелить белую одежду без химии

Пищевая сода

Этот чудодейственный продукт можно использовать в различных бытовых целях. Чтобы отбелить белье, вы можете использовать этот универсальный порошок. В тазу смешайте четыре литра воды с чашкой пищевой соды и замочите в ней белую одежду. Оставьте на 1 час, затем поместите вещи в стиральную машину, чтобы завершить очистку.

Аспирин

Аспирин — очень эффективный способ удалить засохшее пятно и следы пота, появившиеся на белой одежде. Просто растворите пять таблеток аспирина в тазике с холодной водой, а затем замочите в жидкости одежду на 1 час. Затем положите одежду в стиральную машину и постирайте как обычно.

Уксус

Чтобы сохранить мягкость белого белья и вернуть ему блеск, перед запуском программы можно залить в стиральную машину 3 стакана белого уксуса. Вы не только сможете попрощаться со стойкими пятнами, но и сможете наслаждаться чистым и сверкающим белым бельем.

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