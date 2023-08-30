Как сделать, чтобы вещи после стирки приятно пахли: кондиционер не понадобится

Простые способы сделать так, чтобы белье пахло свежестью

Приятно, когда после стирки вещи имеют свежий аромат. Но иногда даже с помощью специального кондиционера для белья не получается добиться такого эффекта.

"Телеграф" расскажет о простых способах улучшить запах вещей.

Не забивайте стиральную машину доверху. Иначе белье не сможет вращаться и останется не до конца постиранным.

Не кладите много порошка. Считается, что если насыпать побольше порошка в стиральную машину, то вещи будут чище. Это не так. На самом деле, средство не смоется до конца и начнет накапливаться в тканях, из-за чего одежда будет казаться жесткой. Ни о какой свежести в таком случае говорить не придется.

Вместо кондиционера используйте лавандовую воду. Она придаст белью приятный аромат.

Залейте две столовые ложки бутонов лаванды половиной стакана горячей воды, накройте емкость и оставьте на несколько часов. Затем процедите жидкость и перелейте в пульверизатор. Также можно смешать в емкости 90 мл воды, 30 мл водки и 10 капель эфирного масла лаванды. Распылите лавандовую воду на одежду перед тем, как гладить вещи.

Лавандовую воду можно заменить средством с цитрусовым ароматом. Смешайте 170 гр пищевой соды, 85 гр буры, 200 мл белого уксуса и 20 капель лимонного или апельсинового эфирного масла. Используйте эту смесь вместе с обычным порошком во время стирки — тогда ваши вещи будут приятно пахнуть.

Если ваше белье плохо пахнет после стирки, то стоит проверить стиральную машину — возможно, в баке стиральной машины застоялась вода.

Также белье будет неприятно пахнуть, если оно после стирки будет подолгу лежать в стиральной машине.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как отбелить вещи без применения отбеливателя.