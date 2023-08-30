Очистить пригоревшие сковороды и сделать их как новые можно за считанные минуты: три эффективных трюка

С помощью этих советов вы сможете быстро восстановить пригоревшие сковороды

Высокая температура или простая неосторожность могут сжечь сковороды и покрыть их трудноудаляемым черным налетом. Тогда кажется, что сковороду нереально отмыть, однако не все потеряно.

Обгоревшую сковороду можно восстановить даже не тратя денег, пишет santeplus. Вам пригодятся эти три натуральные и экономичные советы.

Как очистить пригоревшие сковороды

Крупная соль и алюминиевая фольга

Насыпьте на дно кастрюли крупную соль и дайте постоять несколько минут. Затем сформируйте шар из алюминиевой фольги и натрите дно, особенно пригоревшие части. Промойте и очистите посуду горячей водой с моющим средством, затем промойте еще раз. Вы будете удивлены результатом.

Картошка и соль

Разрежьте пополам сырую картофелину и возьмите столовую ложку крупной соли. Насыпьте крупную соль на поверхность посуды, затем натрите ее круговыми движениями куском картофеля в течение 3 минут. Затем помойте как обычно.

Пищевая сода и лимон

Вам понадобятся две столовые ложки пищевой соды и половинка лимона. Насыпьте соду на дно кастрюли, затем круговыми движениями натрите половинкой лимона. Дайте ингредиентам подействовать, затем вымойте и очистите их мыльной водой, как обычно.

Ранее "Телеграф" писал, как подготовить новую сковороду к использованию. Одну процедуру необходимо совершить сразу после покупки кухонной утвари.