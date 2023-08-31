Все может взорваться: в каких случаях нужно переворачивать банки с консервацией

Хитрости, которые помогут вам на кухне

Консервация овощей — это отличный способ хранения пищи на длительный срок. Таким образом можно заготовить немало вкусностей на зиму.

Практический каждый рецепт маринования огурцов и помидоров заканчивается тем, что банки нужно переворачивать. Вместе со Smachnonews расскажем, зачем это нужно и можно ли избежать этого процесса.

Зачем переворачивают банки с закрутками

При теплой стерилизации продукта в банке горячее содержимое создает утекающий пар. Если же банку закрыть, перевернуть и оставить в таком положении для охлаждения, создается вакуум. Вакуумное уплотнение помогает обеспечить герметичность и длительный срок хранения консервов.

В каких случаях банки с консервацией переворачивать не нужно

Этого делать не нужно, когда банки закрываются винтовыми крышками, переворачивать не следует. Переворачивание нужно лишь тем емкостям, которые закрываются ключом для консервации.

Сколько должны стоять перевернутые банки

Всё зависит от типа консервации, однако можно действовать по одинаковой схеме. Перевернутые банки оберните одеялом и оставьте при комнатной температуре на 1 – 2 дня, после уберите. Идеальное место для хранения огурцов и помидоров – это погреб или другое прохладное и темное помещение.

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