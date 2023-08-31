Как постирать мягкие игрушки, не используя стиральную машину: хитрые трюки

Сушить игрушки желательно на свежем воздухе

Дети проводят целый день, играя со своими мягкими игрушками, из-за чего они довольно быстро пачкаются. Поэтому не нужно забывать их чистить, чтобы в них не завелись пылевые клещи. Более того, сделать это можно без использования стиральной машинки.

Оказывается, маленький зоопарк мягких игрушек можно постирать и почистить не используя стиральную машинку. Тем более, часто набивка и плюшевые детали просто не подходят для машинной стирки, пишет santeplus. Что же можно сделать?

Как постирать мягкие игрушки без стиральной машинки

В микроволновке

Если вы не хотите стирать чучело в стиральной машине, можно положить его в микроволновую печь на 10 секунд. Но делать это следует только в том случае, если он не содержит металлических частей или алюминиевой фольги.

Заморозка

Техника заморозки уничтожит клещей путем их кристаллизации. Для этого поместите чучело животного под струю воды, а затем положите его в полиэтиленовый пакет с застежкой-молнией и положите в морозильную камеру. Через 24–48 часов достаньте пакет и встряхните его, чтобы убрать лед.

Пищевая сода

Если на мягкой игрушке накопилось немного пыли и появился неприятный запах, положите ее в пакет с застежкой-молнией и насыпьте туда пищевую соду. Затем энергично встряхните пакет, чтобы порошок распределился по плюшу, и оставьте игрушку в пакете, чтобы белый порошок подействовал. Это поможет поглотить запахи, удалив пыль и накопившийся жир. Наконец, достаньте игрушку из пакета и еще раз встряхните ее, чтобы удалить излишки пищевой соды.

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