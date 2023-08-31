Какой запах отпугнет пауков в доме раз и навсегда: верный способ

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Когда на огороде досаждают слизни, дома страдаешь от мух и пауков. Избавиться от нежелательных "посетителей" можно без труда и сложностей, и необходимости использовать химические средства.

Для того чтобы отпугнуть пауков в доме, примените специфические природные ароматы. К примеру, запахи эфирных масел, пишет express.

Как отпугнуть пауков в доме

Пауки испытывают неприязнь к резким ароматическим ароматам. Добавьте 10 капель эфирного масла в воду в распылителе и примените данное средство по всему дому. Не забудьте обработать углы комнат, шкафы, а также другую массивную мебель. Обратите внимание на трещины в стенах и область под окнами.

Также подойдут неразбавленные эфирные масла. Просто распределите несколько капель во всех углах дома. Особенно эффективны для отпугивания пауков масла чайного дерева, лаванды, эвкалипта, мяты перечной и цитронеллы.

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