Лучший рецепт, как очистить пол и сделать его чистым и блестящим: нужное средство точно есть в вашей ванной
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Этот продукт может заменить многие чистящие средства
Пол, часто сталкивающийся с грязью и бактериями, требует регулярного ухода. К счастью, некоторые удивительные хитрости облегчают эту задачу и позволяют сэкономить деньги.
В наших ваннах есть одно чистящее средство, которое отлично удаляет грязь, пыль и неприятные запахи, пишет портал santeplus. Обратите внимание, что этот невероятный продукт поможет очистить пол и сделать его чистым и блестящим.
Чтобы иметь чистый и блестящий пол, можно использовать зубную пасту.
Этот трюк поможет удалить нежелательную грязь и пятна, не повредив пол. Вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 2 стакана теплой воды
- 100 миллилитров уксуса
- 2 столовые ложки зубной пасты
- 2 столовые ложки жидкого марсельского мыла
В таз налейте теплую воду, затем добавьте жидкое марсельское мыло. Смешайте все вместе, затем добавьте зубную пасту и уксус. Снова смешайте ингредиенты до получения однородного препарата. Используя швабру, вымойте пол этим средством, чтобы продезинфицировать его и придать блеск. Результат вас наверняка поразит!
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