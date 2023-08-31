Лучший рецепт, как очистить пол и сделать его чистым и блестящим: нужное средство точно есть в вашей ванной

Этот продукт может заменить многие чистящие средства

Пол, часто сталкивающийся с грязью и бактериями, требует регулярного ухода. К счастью, некоторые удивительные хитрости облегчают эту задачу и позволяют сэкономить деньги.

В наших ваннах есть одно чистящее средство, которое отлично удаляет грязь, пыль и неприятные запахи, пишет портал santeplus. Обратите внимание, что этот невероятный продукт поможет очистить пол и сделать его чистым и блестящим.

Чтобы иметь чистый и блестящий пол, можно использовать зубную пасту.

Этот трюк поможет удалить нежелательную грязь и пятна, не повредив пол. Вам понадобятся следующие ингредиенты:

2 стакана теплой воды

100 миллилитров уксуса

2 столовые ложки зубной пасты

2 столовые ложки жидкого марсельского мыла

В таз налейте теплую воду, затем добавьте жидкое марсельское мыло. Смешайте все вместе, затем добавьте зубную пасту и уксус. Снова смешайте ингредиенты до получения однородного препарата. Используя швабру, вымойте пол этим средством, чтобы продезинфицировать его и придать блеск. Результат вас наверняка поразит!

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