Фантастический трюк за минуты заставит кран блестеть: нужен всего один предмет

Чтобы очистить кран от налета, дорогие магазинные средства не понадобятся

На кране периодически появляется налет, особенно часто сталкиваются с этой проблемой жители районов с жесткой водой. Однако очистить прибор можно без магазинной бытовой химии.

Убрать налет с крана поможет один фантастический трюк с помощью подручного материала, который найдется на вашей кухне. О действенном лайфхаке пишет Mirror.

Необычным способом очистить кран до блеска делится блогерша @anna_louisa_at_home в TikTok. В ролике женщина показывает, как за считанные минуты удаляет налет с крана с помощью обычного пергамента.

Перед тем, как начать тереть кран пергаментом, скомкайте лист. Бумага для выпечки без труда очистит кран из нержавеющей стали и заставит поверхность сиять. В ролике можно увидеть, как кран быстро становится чистым и блестящим без использования каких-либо химикатов.

Ранее "Телеграф" делился другими эффективными лайфхаками, которые помогут в уборке ванной комнаты. С помощью простого трюка можно убрать неприятный запах из стиральной машины. А один особый ингредиент очистит от известковых отложений душевую насадку.