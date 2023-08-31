Вместо соды и уксуса: дешевое средство прочистит самый страшный засор

Популярные средства для прочистки сантехники заменит один порошок

Забитый унитаз не только доставляет дискомфорт, но и может привести к затоплению квартиры. Поэтому проблема с засором требует немедленного решения.

Для прочистки унитаза без помощи сантехника чаще всего используют специальный трос, покупную химию, соду. Есть еще одно доступное средство, которое быстро прочистит засор.

Среди народных средств против засоров в сантехнике свою эффективность показал горчичный порошок.

Для приготовления средства понадобятся:

5 чайных ложек горчичного порошка

10 литров воды.

Воду необходимо предварительно нагреть и только потом растворить в ней порошок горчицы. Полученную смесь вылить в унитаз.

Средство должно подействовать в течение 15 минут. Только по прошествии времени можно слить чистую воду. В противном случае средство не сработает.

В случае, если засор не удалось устранить с первого раза, процедуру необходимо повторить.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как с помощью горчичного порошка избавиться от неприятного запаха на кухонных полотенцах. Кроме того, сухую горчицу широко используют на дачных участках.