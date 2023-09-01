Ни одна банка не взорвется: как правильно выбрать крышки для консервации
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Вся консервация достоит до следующего сезона
Консервирование – достаточно сложный и непредсказуемый процесс. Овощи и фрукты могут испортиться и потерять цвет, банки срываются. Поэтому для приготовления закруток нужно тщательно все выбирать, четко использовать рецепт, правильно стерилизовать посуду и использовать качественную тару.
В это сложно поверить, но крышки для консервирования следует выбирать также тщательно. Если неправильно выбрать крышку – ее может сорвать, и вся продукция испортится. Smachnonews рассказывает, как этого избежать.
Как правильно выбрать крышки для консервирования
Первое, что нужно запомнить — крышки из белого нелакированного металла не подходят для консервирования кислых плодов. Они могут окислять олово и тогда консервы будут иметь неприятный металлический привкус.
О самых дешевых крышках тоже лучше забыть — есть риск, что у них низкое качество и плохой резиновый уплотнитель. Это может привести к разгерметизации консервов.
Крышки с прошлого сезона закруток лучше не использовать. Дело в том, что со временем резинка внутри может утратить упругость. Это приведет к порче заготовок и неполной герметичности консервов.
Какие крышки лучше использовать для консервации
Классическими для консервации считаются обычные жестяные крышки. Лучше всего подойдут с защитным слоем лака с внутренней и наружной стороны. Они недорогие, легки в использовании и плотно прилегают к банку с помощью специальной машинки.
Чтобы помидоры не взрывались, пользуйтесь лайфхами "Телеграфа". Ваши закрутки будут целыми и достоят до следующего сезона.