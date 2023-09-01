Неприятный запах исчезнет тут же: что засыпать в кухонную раковину

Если из раковины исходит ужасный запах, воспользуйтесь простым лайфхаком

Раковины в кухнях и ванных комнатах иногда могут стать причиной вони. Однако справиться с неприятным запахом легко и быстро, какие-то дорогие магазинные химикаты покупать не нужно.

Чтобы убрать вонь, которая исходит из раковины, попробуйте простой трюк. Об эффективном лайфхаке рассказывает материал Mirror.

Так, решить проблему с вонью в раковине можно естественным способом. Всего два подручных ингредиента устранят любые запахи, которые заполняют помещение. Вместо использования отбеливателя, который может нанести вред окружающей среде, найдется натуральная альтернатива.

Все, что вам потребуется, вы без труда обнаружите на своей кухне. Речь идет о пищевой соде и столовом уксусе, которые часто используются в уборке домохозяйства.

Итак, как устранить вонь из раковины? Для этого просто всыпьте в отверстие для слива пищевую соду, затем налейте уксус и оставьте раковину в таком виде на полчаса. Далее следует залить канализацию кипятком из одного чайника.

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