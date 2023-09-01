Вот как навсегда удалить плесень в ванной: грибок к вам больше не вернется

Не забудьте проветрить помещение после уборки.

Ванная комната — это помещение, которое часто подвергается воздействию сочетания жары и влажности. Из-за этого между плиткой, затиркой или даже на занавесках для душа и ванны образуются неприглядные пятна плесени, которые не всегда легко удалить. Но, к счастью, метод есть.

О натуральном решении, которое требует небольшого времени на реализацию, и при этом уборка пройдет без химикатов или отбеливателей, рассказывает портал santeplus. Благодаря этому методу, вам больше не прийдется сталкиваться с этими неприглядными пятнами.

Как избавиться от плесени в ванной

Вам понадобится:

Поллитра воды

200 мл лимонного сока

4 столовые ложки пищевой соды

250 мл уксуса

В миске смешайте уксус, воду и лимонный сок. Хорошо перемешайте эту смесь и смочите в ней ткань из микрофибры, затем нанесите раствор на следы плесени, не втирая. Оставьте на 20 минут, затем промойте чистой водой, прежде чем переходить к следующему шагу.

После нанесите на пятна пасту из пищевой соды, приготовленную из чашки белого порошка и небольшого количества воды. Используйте зубную щетку с жесткой щетиной, чтобы почистить испачканные участки, включая швы и углы плитки. Затем дайте постоять 1 час.

Вам останется только промыть обработанные поверхности. Для этого опрыскайте все горячей водой, чтобы удалить остатки моющего средства, а затем дайте поверхности высохнуть.

Как писал "Телеграф", плесень может покрывать даже одежду. С помощью простых методов вы сможете решить проблему и спасти вещи от грибка.