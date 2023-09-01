Спасти севшую одежду после стирки можно благодаря этим простым советам: топ-3 лайфхака

Первоначальный размер вашей одежды можно вернуть благодаря этим простым советам.

Прочитать этикетку на одежде перед ее стиркой — важный шаг, но его часто упускают из виду. Это позволяет нам избежать таких инцидентов, как выцветание или, что еще хуже, усадка одежды. Если же это произошло, не паникуйте, ведь вы все еще можете сохранить свою одежду.

Отметим, что одежда из натуральных волокон, таких как шерсть или хлопок, более склонны к усадке во время машинной стирки, пишет santeplus. Также стоит добавить, что не сама стирка приводит к усадке одежды, а отжим и сушка.

К счастью, эти удивительные трюки позволят легко вернуть севшую одежду после стирки в стиральной машине, независимо от того, из какой она ткани.

Как восстановить одежду, которая села

Замочите одежду в кондиционере

Чтобы восстановить севшую одежду, вы можете использовать кондиционер. Это дает возможность расслабить волокна одежды, не повреждая их. Для этого наполните таз теплой водой и добавьте две столовые ложки кондиционера. Опустите севшую одежду в раствор, размешайте до появления маленьких пузырьков и оставьте на 30 минут-час. Затем слегка сожмите одежду, чтобы отжать ее. Не смывайте кондиционер, чтобы он подействовал сильнее.

Удалив лишнюю воду, растяните одежду и положите ее на банное полотенце. Затем оберните его вокруг одежды, чтобы он высох. Оставьте последнее внутри полотенца максимум на 10 минут, так как оно должно оставаться немного влажным. Ведь если он полностью высохнет, вам будет сложно его растянуть.

Наконец, положите одежду поверх другого сухого полотенца и растяните его с обеих сторон, чтобы вернуть одежде первоначальный размер. Положите его на полотенце и положите на книги или тяжелые предметы, чтобы сохранить растяжение. Оставьте одежду в таком состоянии, пока она не высохнет.

Используйте уксус

Уксус эффективно восстановит севший шерстяной свитер. Для этого наполните таз теплой водой и уксусом в равных частях и замочите в нем одежду минимум на 12 часов. Затем промойте вещи холодной водой и повесьте вертикально на вешалку, не выжимая, чтобы он высох. Таким образом, вес воды расслабит волокна одежды и позволит ей восстановить первоначальный размер.

Используйте тепло утюга

Чтобы спасти тонкую блузку или севшую футболку, их можно погладить. Пропустите утюг внутрь одежды, чтобы рассеять там тепло, и потяните его вниз. Тепло позволит вашей одежде постепенно вернуться к своему первоначальному размеру.

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