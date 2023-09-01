Посуда будет чистой и блестящей: безошибочный трюк, как быстро очистить стеклянную форму для выпечки

Советы, которые помогут быстро сделать форму для выпечки чистой и блестящей

После приготовления и запекания любимого блюда в духовке у вас в итоге получается засаленная, а иногда и пригоревшая стеклянная посуда. И если ее сразу же не помыть, то уборка будет более затруднительной. А если форму плохо очистить, на ней и вовсе могут остаться стойкие коричневые или желтоватые следы, от которых иногда невозможно избавиться.

Вам не нужно использовать продукты, содержащие химикаты, чтобы избавиться от скоплений жира на посуде, пишет santeplus. Более того, ингредиенты, находящиеся в пределах досягаемости на кухне, могут очень хорошо помочь.

Как очистить стеклянную форму для выпечки

Средство для мытья посуды и пищевая сода

Сначала насыпьте пищевую соду на дно посуды, затем добавьте немного жидкости для мытья посуды, и наконец, налейте горячую воду и дайте ей настояться в течение 15 минут. Затем потрите все губкой. Во время чистки посыпьте еще немного пищевой содой, ведь абразивное действие этого белого порошка помогает очистить жир и удалить стойкие пятна.

Зубная паста

Если вы думаете, что зубная паста предназначена только для чистки зубов, подумайте еще раз! С помощью этого продукта вы сможете очистить посуду, вернув ей весь ее блеск. Для этого возьмите старую зубную щетку и зубную пасту. Нанесите пасту на участки со стойкими пятнами и потрите щеткой. После удаления пятен обязательно тщательно вымойте посуду, чтобы избавиться от остатков зубной пасты.

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