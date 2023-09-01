Этим вещам не место в доме: от чего необходимо поскорее избавиться

Список поломанных или изношенных вещей, которые рука не поднимается выбросить

Практически в каждом доме есть несколько сломанных, изношенных или вышедших из эксплуатации вещей, которые по каким-то причинам не отправились на свалку и продолжают занимать место в доме. Только в ванной комнате можно насчитать по меньшей мере пять таких "лишних" вещей, о которых "Телеграф" писал ранее.

Но на этом список не заканчивается. Есть еще ряд вещей, которые нужно проверить и при необходимости срочно выбросить или заменить на новые.

Губки для мытья посуды. Этот предмет необходимо менять хотя бы один раз в две недели. Но зачастую губки служат намного дольше и меняются на новые только когда уже совсем теряют свой вид.

Специи. Все открытые, но не использованные пакетики и баночки со специями лучше всего выбросить, если они лежат больше года.

Косметика. Сами по себе косметические средства имеют продолжительный срок годности, но при отрытии упаковки он значительно сокращается. Некоторые виды косметики пригодны к использованию не больше полугода.

Зубные щетки необходимо менять не реже чем раз в три месяца, а не когда ни уже утратят свой "товарный" вид.

Лекарственные средства часто имеют не такой уж и большой срок годности. Поэтому нужно регулярно проверять содержимое своей аптечки.

Ершик для унитаза. Несмотря на то, что опытные хозяйки благодаря лайфхакам умеют обновлять этот предмет, при возможности его нужно менять довольно часто.

Ранее "Телеграф" рассказывал, от каких вещей на кухне необходимо как можно скорее избавиться.