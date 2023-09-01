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Мелкие мошки исчезнут с кухни навсегда: вот что нужно сделать

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Плодовые мушки особо досаждают осенью
Плодовые мушки особо досаждают осенью. Фото zvidusil.in.ua

Простейшие способы избавиться от насекомых в кухне

С приходом осени плодовые мушки еще сильнее проявляют активность на кухне. Они появляются внезапно, то и дело пытаются сесть на продукты, летают перед лицом. Чтобы предупредить появление этих насекомых в своей кухне, следует прятать фрукты и овощи со стола, следить, вовремя выбрасывать подгнившие плоды.

Если же плодовые мушки все-таки появились, эффективно избавиться от них помогут ловушки, которые легко сделать за пару минут.

Одну из самых простых ловушек для плодовых мух можно сделать всего из двух компонентов. В блюдце или другую похожую емкость необходимо налить уксус и добавить средство для мытья посуды. Насекомые будут слетаться на запах этой смеси и сразу же тонуть в ней. Ловушку необходимо периодически очищать и менять жидкость на новую.

Перезрелые бананы также избавят от плодовых мух на кухне. Фрукты нужно нарезать и сложить в кастрюлю. Мушки будут садиться на кусочки, чтобы полакомиться. Когда их соберется очень много, необходимо накрыть кастрюлю крышкой и вынести содержимое в мусорный бак.

Самое главное в борьбе с мушками на кухне — поддержание чистоты. Фрукты и овощи необходимо хранить в холодильнике, поверхности держать в чистоте и вовремя выносить мусор.

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