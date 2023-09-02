Просто укусите: простые способы проверить качество твердого сыра

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Твердый сыр — частый продукт на нашем столе. Качественный твердый сыр должен содержать исключительно молочный жир и никаких растительных заменителей. Однако часто их добавляют в продукт, чтобы удешевить его.

Как отличить качественный твердый сыр от подделки, расскажем вместе с "РБК-Украина". Воспользуйтесь этими хитростями — и на вашем столе будет только отличный продукт.

Как проверить качество твердого сыра

Надавите пальцем. Если с сыра потечет жирная жидкость, то скорее всего, в нем содержатся растительные жиры.

Обращайте внимание на цену. Для производства 1 кг качественного сыра необходимо 11 литров молока — по этой причине стоимость продукта не может быть низкой.

Обратите внимание на название. Сегодня сыр с добавлением растительных жиров принято маркировать "сырный продукт".

При возможности попробуйте сыр. Качественный продукт оставляет послевкусие не дольше, чем на 5-7 минут. Вкусовые ощущения после сырного продукта остаются во рту намного дольше. К тому же продукт с пальмовым маслом вызывает усиленное чувство жажды и сушит горло.

Обращайте внимание на хранение. При правильной подготовке натуральный сыр может храниться достаточно долго — от 6 месяцев и больше. Подделка начнет быстро желтеть и горчить.

Как проверить качество сыра с помощью микроволновки

Если нагреть сыр в микроволновой печи, он слегка размягчится и будет тягучим. Сырный продукт станет жидким и растечется.

Если хотите лакомиться качественным твердым сыром, приготовьте его по рецепту "Телеграфа". Так вы будете точно уверены в продукте.