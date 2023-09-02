Кран заслепит глаза своей чистотой, если натереть его одним средством (видео)

Блогерша в TikTok показала, как сделать очистку крана из нержавеющей стали и заставить его сиять

Со временем на кране появляется накипь, и это часто беспокоит людей, проживающих в домах и квартирах с жесткой водой. Тем не менее можно провести чистку сантехники без использования средств из магазинов бытовой химии.

Очистить от накипи кран можно при помощи удивительного приема, использовав доступные на вашей кухне материалы. Об одном из них рассказала блогерша @anna_louisa_at_home в TikTok.

Как почистить кран от накипи

На видео девушка продемонстрировала, как легко и быстро можно избавиться от накипи на кране с использованием обычного пергамента. Прежде чем начать процесс чистки крана с использованием бумаги для выпечки, необходимо сначала смять лист.

Этот метод обеспечит легкую очистку крана из нержавеющей стали и вернет ему блеск и сияние. В видеоролике можно увидеть, как кран быстро становится чистым и блестящим без необходимости использования каких-либо химических средств.

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