Очистить ржавые предметы можно за 5 минут: эффективный трюк

Дайте всем своим ржавым предметам второй шанс

Вы наверняка замечали, что со временем некоторые детали начинают ржаветь, особенно если они изготовлены не из нержавеющей стали. Это происходит из-за воздействия влаги в сочетании с отсутствием ухода. Однако не планируйте сразу от них избавляться. Все эти ржавые предметы могут обрести вторую жизнь!

Используя натуральные ингредиенты, за несколько минут и без усилий ваши металлические детали будут как новые, пишет santeplus. Рассказываем об эффективном способе, как избавиться от ржавчины и вернуть блеск всем вашим изношенным предметам.

Как очистить металл от ржавчины

Вам понадобиться:

Алюминиевая фольга

Сок трех лимонов (при необходимости можно добавить еще)

Бутылка уксуса

3 столовые ложки пищевой соды

Отрежьте несколько кусочков алюминиевой фольги и обмакните их в лимонный сок. Затем протрите поверхность, которую хотите очистить, кусочками алюминиевой фольги до тех пор, пока не будут удалены первые слои ржавчины. Если вы заметили, что ржавчина удалена не полностью, пора применить уксус.

Налейте уксус в глубокую миску и погрузите металлическую часть до полного покрытия и оставьте на ночь. На следующий день пройдитесь салфеткой из микрофибры, пропитанной пищевой содой, и протрите чистой тряпкой. Вот и все.

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