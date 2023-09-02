Сделайте это, и мухи больше не будут вас раздражать: эффективный трюк, как избавиться от насекомых

Экономичный и простой лайфхак

Мухи – насекомые, которые живут с нами каждый день. Они безобидны и не кусаются (за исключением некоторых редких видов), однако могут очень сильно раздражать. Более того, они также являются переносчиками микроорганизмов и болезнетворных микроорганизмов, способных загрязнять нашу пищу и влиять на наше здоровье.

Устранить их – непростая задача, особенно если вы хотите избежать использования некоторых инсектицидов, однако все возможно, пишет santeplus. Отличной альтернативой любой химии является уксус.

Как избавиться от мух навсегда

Уксус является отличным природным репеллентом. У него горький вкус, который мухи не переносят. Он также имеет сильный запах, который их отпугивает.

Все, что вам понадобится, — это распылитель или бутылочка с распылителем, ну и собственно сам уксус. Сначала немного разведите его в воде, а затем распылите смесь там, где есть скопление мух, в частности, в различных местах, таких как: столовая, кухня, на рабочей поверхности, перед дверями, вокруг мусорного бака и т. д.

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