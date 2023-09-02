На плите не будет ни капли жиры: поможет одна хитрость

Нужна всего одна вещь, которая точно есть в доме

Отмыть плиту после приготовления жирных блюд — сложная задача. Некоторые хозяйки идут на хитрость и застилают поверхность плиты фольгой. После готовки фольгу снимают и плита остается чистой.

Есть еще один, не менее простой способ сделать так, чтобы на поверхность плиты не налипал жир даже когда жирное мясо жарится без крышки. Для этого понадобится всего лишь бумага для запекания.

Пергаментная бумага не горит, не плавится, не тлеет под воздействием высоких температур. В то же время пропускает пар и впитывает жировые брызги.

Перед приготовлением из пергаментной бумаги необходимо вырезать круг диаметром равным сковороде и положить его на дно посуды. Такая подложка будет впитывать весь жир, который в другой раз казался бы на плите и стенах вкруг. Плюс этого метода в том, что блюдо получится с золотистой хрустящей корочкой, а не вареным.

После приготовления использованный лист пекарской бумаги необходимо выбросить.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как отмыть плиту, не испачкав при этом руки. Также мы делились простым способом избавиться от нагара на посуде.